Serienkiller gesteht 93 Morde

Ein bereits wegen dreifachen Mordes verurteilter 79-Jähriger hat in den USA die Ermordung von insgesamt 93 Menschen gestanden. Samuel Little sei damit der schlimmste Serienmörder in der US-Geschichte, teilte die Bundespolizei FBI am Sonntag mit. Nicht alle Opfer konnten bisher identifiziert werden. Die Morde ereigneten sich laut FBI zwischen 1970 und 2005.