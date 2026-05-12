<BR \/>Die beiden sollen sich erst während des fast siebenstündigen Flugs zwischen Panama und Argentinien kennengelernt haben. Einer Großmutter, die mit ihrer minderjährigen Enkelin in der Nähe saß, fielen laut der Zeitung „La Nación“ verdächtige Bewegungen auf den Plätzen 1E und 1F auf. Alarmierte Flugbegleiter entdeckten das Paar demnach mit heruntergelassener Kleidung.<BR \/><BR \/>Nach den ersten Formalitäten kamen beide laut den Berichten wieder auf freien Fuß, während die Generalstaatsanwaltschaft in Rosario weiter ermittelt. Ähnliche Fälle werden laut dem Fernsehsender TN häufig mit einer Geldstrafe oder einer Spende an eine gemeinnützige Organisation beigelegt. Am Flughafen von Rosario soll die Familie des verheirateten Mannes bereits auf ihn gewartet haben.