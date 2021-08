Sexten: 2 Radfahrer kollidieren und verletzen sich mittelschwer

Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr: 2 Radfahrer aus Rom (Jahrgang 1980 und 1977) befanden sich auf der Abfahrt von der Helmhanghütte in Sexten in Richtung Kinigerhöfe, als einer der beiden Urlauber plötzlich zu Sturz kam. Der zweite Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, sodass die beiden Männer kollidierten. Dabei zogen sie sich mittelschwere Verletzungen zu.Mit Hilfe der Bergrettung Sexten und der Besatzung eines weiteren Rettungsmittels des Weißen Kreuzes Innichen konnten die 2 Patienten aus der steilen Bergwiese gerettet werden.Nach der Erstversorgung wurden sie in das Krankenhaus von Innichen gebracht. Auch der Notarztwagen stand im Einsatz.

