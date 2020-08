Sexten: 3 weitere getestete Personen Corona-positiv

Im Zuge der epidemiologischen Überwachung und Umfeldkontrollen wurden in den beiden vergangenen Tagen durch den Südtiroler Sanitätsbetrieb rund 300 Tests unter den Mitarbeitern, Gästen und Kontaktpersonen im sozialen Umfeld der Betroffenen durchgeführt, davon am gestrigen Freitag 222 Abstriche.Der Großteil dieser Tests ist mittlerweile ausgewertet: Zu den 9 positiv getesteten Personen kommen weitere 3 positive Testergebnisse hinzu, berichtet der Sanitätsbetrieb. Alle positiv Getesteten befinden sich in Quarantäne. Die 3 neuen positiv getesteten Personen hatten keinen direkten Gästekontakt.Sie sind enge Kontakte oder Familienangehörige bereits positiv Getesteter, stehen aber nicht mehr in direktem Bezug zu den betroffenen Betrieben in Sexten. Die Direktorin des Departments für Prävention Dagmar Regele geht deshalb davon aus, dass der Infektionsherd gut eingegrenzt werden konnte und die Lage unter Kontrolle ist.Die 3 Neuinfizierten und die Anzahl der durchgeführten Abstriche scheinen in den Daten auf, die am morgigen Sonntag offiziell mitgeteilt werden.

lpa/stol