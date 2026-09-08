Die Wanderer hatten den Notruf 118 verständigt. Am angegebenen Ort entdeckte die Hubschrauberbesatzung eine Person in einer darunterliegenden Rinne. Nachdem ein Rettungstechniker und medizinisches Personal mittels Seil zum Verunglückten abgelassen worden waren, konnte der Notarzt bei dem 43-Jährigen, ein Tourist aus Deutschland, nur noch den Tod infolge der beim Absturz erlittenen Verletzungen feststellen. <BR \/><BR \/>Der Leichnam wurde in einer Trage geborgen und zur Lunelli-Hütte in Padola (Belluno) geflogen. Dort wurde er den Bergrettern aus dem Val Comelico sowie der Finanzpolizei übergeben. <BR \/><BR \/>Der Mann war zum Zeitpunkt des Absturzes allein unterwegs und trug eine ordnungsgemäße Klettersteigausrüstung. Den Unfall selbst beobachtete niemand. Bislang ist unklar, an welcher Stelle er ausgerutscht war, bevor er mehr als 80 Meter durch die Rinne abstürzte.