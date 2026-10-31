Die Ermittlungen nahmen nach einer Anzeige einer ortsansässigen Frau ihren Lauf, diese berichtete den Carabinieri von Sexten, dass sie eine Nachricht einer Freundin aus Rom bekommen hatte. Diese sei in einer Notlage und bräuchte dringend 760 Euro. Die Sextnerin überwies das Geld auf das angeführte Bankkonto. Später stellte sich heraus, dass die Freundin aus Rom selbst Opfer eines Onlinebetrugs geworden war – ihr WhatsApp-Profil wurde gehackt und übernommen. Die einzige Auffälligkeit war, dass sie vorübergehend ihr WhatsApp nicht mehr öffnen konnte. Dann aber war das Profil schon übernommen und anschließend verschickte der Hacker an alle Kontakte die Nachricht mit der Bitte um Hilfe samt Überweisung auf ein Bankkonto einer Person in der Emilia-Romagna. <h3>\r\n26-Jähriger ausgeforscht<\/h3>Nach umfangreichen Ermittlungen ist es den Carabinieri von Sexten nun gelungen, den WhatsApp-Betrüger auszuforschen. Der 26-jährige, bereits polizeibekannte junge Mann, wurde wegen Internetbetrugs, widerrechtlicher Zugang zu einem Informatiksystem und Vortäuschung einer falschen Identität auf freiem Fuß angezeigt.<h3>\r\nSicherheitstipps der Carabinieri<\/h3>Die Carabinieri geben drei Sicherheitstipps und ermutigen verdächtige Vorfälle unter der Nummer 112 zu melden.<BR \/>-<\/TD><TD>Niemals Passwörter und\/oder einmalige Zugangscodes (OTP) weiterleiten<BR \/>-<\/TD><TD>Die Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) aktivieren und einen persönlichen PIN anwenden<BR \/>-<\/TD><TD>Bei Bitten um rasche Hilfe immer die betroffene Person anrufen und sich erkundigen