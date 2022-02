Sexten: Frau rutscht mit beiden Füßen unters Autorad

Ein ungewöhnlicher Unfall ist am Montagabend in Sexten passiert: 2 junge Frauen hatten sich einen schönen Abend in der Helmhanghütte machen wollen. Auf dem Weg dorthin kam ihr Kleinwagen der Marke Skoda nicht mehr weiter. Die Beifahrerin versuchte, ihn anzuschieben. Dabei rutschte sie aus. Auch das Auto rutschte und rollte mit dem rechten Vorderrad über beide Füße der Frau.