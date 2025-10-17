Die explorative Studie, die von einem Forschungsteam der Universität Innsbruck durchgeführt wurde, zielt darauf ab, zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt auf gesellschaftlicher Ebene beizutragen, Prävention und Bewusstseinsarbeit voranzutreiben sowie Betroffene zu schützen.<h3>\r\nAlterspanne zwischen Kleinkind und Erwachsener<\/h3>Insgesamt wurden 31 Personen befragt, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Die Altersspanne der Betroffenen reicht vom Kleinkind- bis ins Erwachsenenalter. Als Täter oder Täterinnen wurden unter anderem Mütter, Väter, Großväter, Arbeitskollegen oder Familienfreunde genannt.<BR \/>Wie Studienleiterin Gundula Ludwig erklärte, sei vor allem gesellschaftliches Ungleichgewicht ein gewaltfördernder Faktor: „Dazu zählen autoritäre Verhältnisse zwischen Kindern und Erwachsenen, patriarchale Geschlechterverhältnisse oder soziale Hierarchien“, so Ludwig.<h3>\r\nBei 31 Betroffenen nur eine Anzeige<\/h3>Eine besonders alarmierende Erkenntnis: Nur ein einziger der 31 dokumentierten Vorfälle endete mit einer Anzeige. Dahinter steckt laut der Studie häufig eine „Schweigekultur“, die vom Täter ausgeht und das Opfer zum Schweigen bringt. Hinzu kommt oft eine Schuldumkehr durch das soziale Umfeld. „Nicht selten sind es Täter, die im Dorf eine wichtige Rolle einnehmen oder als der sympathische Nachbar von nebenan gelten“, erklärt Co-Forschungsleiterin Julia Ganterer. Dies führe zu einer Normalisierung von Gewalt.<h3>\r\nMangelndes Wissen als Ursache<\/h3>Warum wird aber weiterhin geschwiegen? Die Studie sieht vor allem mangelndes Wissen als Ursache. Ohne öffentliche Auseinandersetzung, Entstigmatisierung, institutionelle Veränderungen und gezielte Präventionsmaßnahmen sei es kaum möglich, Betroffene zu schützen und Menschen davor zu bewahren, überhaupt erst Opfer zu werden.<BR \/>Die Studie sei auch Teil der Maßnahmen, mit denen das Land sexualisierte Gewalt und deren Aufarbeitung thematisieren möchte, wie Landesrätin Rosmarie Pamer festhielt. Gearbeitet werde derzeit am rechtlichen Rahmen, um möglichst zeitnah eine Ombudsstelle für Fragen sexualisierter Gewalt im Haus der Ombudsstellen beim Landtag einzurichten. <h3>\r\n3 Fragen an...<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1227045_image" \/><\/div>\r\n<b><Fett>Wo beginnt sexualisierte Gewalt?<\/Fett><\/b><BR \/><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>\r\n<Fett>Julia Ganterer<\/Fett> (im Bild): Sie beginnt dort, wo Grenzen überschritten werden und diese Grenzen setzt jeder Mensch individuell.<BR \/><BR \/><b><Fett>Wer ist in Südtirol betroffen?<\/Fett><\/b><BR \/><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Julia Ganterer: Betroffen sein können Menschen jeden Alters – vom Säuglingsalter bis ins hohe Erwachsenenalter.<BR \/><BR \/><b><Fett>Nur einer von 31 Vorfällen endete mit einer Anzeige. Warum?<\/Fett><\/b><BR \/><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Julia Ganterer: Unwissenheit spielt eine Rolle, besonders wenn die Opfer Kinder sind. Auch sie senden Signale. Wichtig ist, diese zu lesen. Zudem muss der Zugang zur Anzeige erleichtert werden. Es darf nicht sein, dass Opfer am Ende mehr Schaden erleiden als die Täter.