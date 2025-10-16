Studienleiterinnen Gundula Ludwig und Julia Ganterer sowie Forscherin Laura Volgger stellten am heutigen Donnerstag ein Zwischenbericht vor. Landesrätin Rosmarie Pamer ergänzte dazu die Maßnahmen, mit denen das Land Südtirol dieses Forschungsprojekt sowie die Enttabuisierung des Themas unterstützt. „Es geht darum, den Betroffenen eine Stimme zu verleihen und damit das Schweigen zu brechen“, fasste Landesrätin Pamer das Anliegen zusammen.<h3>\r\n31 Betroffene berichten über Erfahrungen sexualisierter Gewalt<\/h3>Sexualisierte Gewalt, ausgeübt von (nahen) Verwandten oder Bekannten aus dem näheren Umfeld, erlebten die Betroffenen vom Kleinkind- bis ins Erwachsenenalter. Lediglich eine einzige Anzeige wurde von den 31 Interviewpartnerinnen und -partnern erstattet. „Die geringe Anzahl an Anzeigen zeigt auf, dass die Folgenlosigkeit für die Täterinnen und Täter nach wie vor hoch ist“, führte Co-Studienleiterin Julia Ganterer aus. <BR \/><BR \/>Basierend auf den Gesprächen arbeiten die Forscherinnern daran, Strukturen auszumachen, die Gewalt ermöglichen: „Bestimmte gesellschaftliche Ungleichheiten und Machtkonstellationen begünstigen das Auftreten sexualisierter Gewalt“, hob die Leiterin der Forschungsplattform und Co-Studienleiterin Gundula Ludwig hervor. Dieses Ungleichgewicht können Täterinnen und Täter nutzen, es begünstige zudem den Umstand, dass den Betroffenen kaum Glauben geschenkt werde.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226832_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wir leiten aus den Gesprächen ab, dass es eine große Normalisierung von Gewalt in Südtirol gibt“, unterstrich Ludwig. Die Gespräche hätten gezeigt, dass sich viele Betroffene allein gelassen fühlen, darum gelte es das Bewusstsein und den Schutz weiter zu erhöhen: „Es braucht institutionelle Änderungen, damit Betroffene schneller und effektiver Schutz und Unterstützung erhalten“, hielt Forscherin Laura Volgger fest. Betroffene äußerten in den Gesprächen zudem, dass Politik und Institutionen ihren Teil der Verantwortung übernehmen müssten, berichtete Volgger. <BR \/><BR \/>Die Studie sei ein wichtiger Teil der Maßnahmen, mit denen das Land Südtirol sexualisierte Gewalt und dessen Aufarbeitung thematisieren und angehen möchte, hielt Landesrätin Rosmarie Pamer fest. Gearbeitet werde derzeit am rechtlichen Rahmen, um möglichst zeitnah eine Ombudsstelle für Fragen sexualisierter Gewalt im Haus der Ombudsstellen beim Landtag einzurichten. Mit der neuen Ombudsstelle solle eine unabhängige und dauerhafte Struktur, die Betroffenen zuhört und begleitet, geschaffen werden, hob die Landesrätin hervor. Gemeinsam mit dem Betroffenenrat und dem wissenschaftlichen Beirat, die in einem Gesetzentwurf bereits vorgesehen seien werde damit ein starkes Dreieck aus Schutz, Mitsprache und Wissen geschaffen, sagte Pamer.<h3>\r\nZusatzinformation<\/h3>Seit April 2023 arbeiten Gundula Ludwig, Julia Ganterer und Laura Volgger an der qualitativen Studie. Fördergebende sind das Land Südtirol (215.000 Euro), die Stiftung Südtiroler Sparkasse und die Universität Innsbruck. Insgesamt wurden 31 Interviews mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt geführt, 21 in deutscher, 8 in italienischer und 2 in ladinischer Sprache. Die Interviewten waren zwischen 20 und 70 Jahren alt.<BR \/><BR \/>Die Studie erforscht Entstehungsbedingungen für sexualisierte Gewalt im nahen sozialen Umfeld, die Kulturen und Praktiken des (Ver-)Schweigens sowie die Grundlagen für Prävention und Wege der Aufarbeitung.<BR \/><BR \/>Ein wichtiger Teil der Studie ist die Sensibilisierung und die Öffentlichkeitsarbeit: Darum findet am 30. Oktober im Ost-West-Club in Meran eine Vorstellung der Studie mit Podiumsdiskussion statt, am 2. Dezember folgt eine Präsentation und Expertendiskussion im Filmclub Bozen. Am 10. Dezember wird die Studie im UFO in Bruneck thematisiert, und im Frühjahr folgen Vorstellungen in Schulen und bei sozialen Diensten in ganz Südtirol.