<BR \/><BR \/>Auf Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft am Berufungsgericht in Trient vollstreckten die Carabinieri in Leifers kürzlich einen Haftbefehl. Gerichtet war er gegen einen 76-jährigen, dort wohnhaften Mann. <BR \/><BR \/>Der Senior war laut einer Aussendung der Carabinieri wegen sexueller Gewalt, die er im Jahr 2009 begangen haben soll, zu vier Jahren und 15 Tagen Haft verurteilt worden. Seit 18. November ist der erlassene Vollstreckungsbefehl rechtskräftig. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben den Sexualstraftäter festgenommen und ins Gefängnis von Trient gebracht, wo er seine Strafe absitzen wird.