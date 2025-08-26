<BR \/><BR \/>Vor rund zehn Tagen waren zwei Frauen gegen 13.45 Uhr in Längenfeld im Bereich des nahegelegenen Auenweges (angrenzend an die Ötztaler Ache) zu Fuß unterwegs. <BR \/><BR \/>In einem Waldgebiet passierten sie einen Mann, der sie dann kurze Zeit später überholte. Etwas später trafen die Frauen auf denselben Mann auf einer Bank sitzend. <BR \/><BR \/>Er soll dabei laut Angaben der Frauen sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. In der Folge fahndete die Polizei nach dem Mann – vorerst ergebnislos. <BR \/><BR \/>Am vergangenen Sonntag ereignete sich eine gleich gelagerte Tat, bei der der Verdächtige jedoch ausgeforscht werden konnte. Den Ermittlungsergebnissen zufolge soll es sich um denselben Mann handeln, der bereits zehn Tage zuvor zwei Frauen sexuell belästigt haben soll. Der 39-jährige Rumäne wurde angezeigt.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:stol@redaktion.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>