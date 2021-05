Sexuelle Gewalt an Tochter: 51-Jähriger zu 9 Jahren Haft verurteilt

Am Freitag hat Richterin Carla Scheidle einen 51-Jährigen, dem sexuelle Gewalt an seiner minderjährigen Tochter zur Last gelegt wurde, zu insgesamt 9 Jahren Haft verurteilt. Dem 51-Jährigen wurde vorgeworfen, seine Tochter über knapp 2 Jahre sexuell missbraucht zu haben.Begonnen habe der Missbrauch, als die Tochter 14 Jahre alt war. Der Missbrauch sei ans Tageslicht gekommen, als sie von ihrem Vater schwanger wurde. Wenige Wochen später erfolgte die Abtreibung des durch den Missbrauch entstandenen Ungeborenen.Daraufhin wurde das Jugendgericht eingeschaltet und das Mädchen an einen sicheren Ort gebracht.Neben dem Vater wurde auch die Mutter zu insgesamt 4 Jahren Haft verurteilt. Die Frau soll nämlich über den Missbrauch Bescheid gewusst haben und soll den Willen ihres Mannes, das Ehebett mit der Tochter zu teilen, sogar unterstützt haben. Wie ein psychiatrischer Sachverständiger am vorhergehenden Prozesstag erklärt hatte, sei die Frau in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Ehemann gestanden.Beiden Angeklagten wurde aufgrund des verkürzten Verfahrens die gesetzlich vorgesehene Reduzierung des Strafmaßes um ein Drittel zugestanden.

stol