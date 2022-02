Sexuelle Nötigung: Polizei nimmt 2 Minderjährige fest

Die Ermittler identifizierten sie mithilfe von Überwachungsvideos, Zeugenaussagen und Aufnahmen, die nach dem Vorfall in der Nacht zum 1. Januar in den sozialen Medien kursierten.Der Fall sorgte wenige Tage nach dem Jahreswechsel für großes Aufsehen, da er an die Silvesternacht 2015/16 in Köln erinnerte. Damals wurden zahlreiche Frauen am Kölner Hauptbahnhof bedrängt.Im Mailänder Fall erstatteten 11 Frauen Anzeigen wegen sexueller Nötigung. Mehr als ein Dutzend Männer galten zwischenzeitlich als tatverdächtig.Der 16-Jährige soll laut Polizei außerdem an einem Raub beteiligt gewesen sein. Eine Gruppe habe in der Nacht andere Jugendliche angegriffen und ihnen die Handys gestohlen.Eine Frau, die Hilfe rufen wollte, hätten sie mit einem Messer bedroht. Ein Opfer musste danach medizinisch behandelt werden.

apa