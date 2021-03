Sexueller Missbrauch: Diözese startet wissenschaftliche Studie

Schwere Vorwürfe gegen Kardinäle, Rücktrittsgesuche von Bischöfen, Entlassungen: In der Diözese Köln löst eine Untersuchung zum sexuellen Missbrauch eine innerkirchliches Erdbeben aus. Auch die Diözese Bozen-Brixen will eine Studie in Auftrag geben, bestätigt der Priester und Psychologe Gottfried Ugolini*. Wird sie ähnlich schwer einschlagen?