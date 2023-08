Sexueller Übergriff, Raub, Diebstahl: 31-Jähriger in Bozen festgenommen

Beamte der Staatspolizei nahmen den Mann am 17. August in einem illegalen Zeltlager in der Trienter Straße in Bozen fest. Er ist in Untersuchungshaft.Der 31-Jährige gilt als gefährlich: In den Monaten Juni, Juli und August ist er wiederholt angezeigt worden.Er hatte versucht, ein Mädchen anzufallen, das auf dem Radweg hinter dem Drususstadion in Bozen spazieren gewesen war.Außerdem war er wegen des Diebstahls zweier E-Bikes bereits polizeibekannt: Bei einem Diebstahl hatten Ordnungshüter ihn in flagranti festgenommen. Auch der Diebstahl eines weiteren E-Bikes soll auf seine Kappe gehen; es war am 1. August hinter dem Landesgebäude in der Crispistraße gestohlen worden.6 weitere Anzeigen hat er wegen Hehlerei und des Mitführens gefährlicher Gegenstände kassiert. Er steht außerdem im dringenden Verdacht, versucht zu haben, am Nachmittag des 30. Mai einem Bozner seine Goldkette zu rauben.Im Bozner Gefängnis wartet er nun auf seinen Haftprüfungstermin.