Das Gericht in Rom hat entschieden, dass für den 72-jährigen Präsidenten des Museums für moderne Kunst Rovereto (MART) vorerst kein rechtlicher Betreuer („amministratore di sostegno“) eingesetzt wird. Gleichzeitig ordnete es jedoch ein medizinisch-psychiatrisches Gutachten an, um zu klären, ob Sgarbi in der Lage ist, die persönliche, wirtschaftliche und rechtliche Tragweite besonders komplexer Entscheidungen zu verstehen.<BR \/><BR \/>Bis zum Vorliegen des Gutachtens - mit einem Ergebnis wird nicht vor Mai 2026 gerechnet - dürfen Sgarbis Hochzeitspläne nicht umgesetzt werden. Sgarbi hatte in den vergangenen Wochen angekündigt, seine langjährige Partnerin Sabrina Colle in Venedig heiraten zu wollen. Das Verfahren vor Gericht war von Sgarbis 25-jähriger Tochter Evelina angestoßen worden. Sie äußerte Zweifel an der Entscheidungsfähigkeit ihres Vaters, der seit mehreren Monaten an einer schweren Depression leidet und mit schweren Psychopharmaka behandelt wird. <BR \/><BR \/>Nach Angaben des Gerichts soll die als Gutachterin bestellte Psychologin und Psychotherapeutin Lili Romeo prüfen, ob bei Sgarbi psychologische, psychopathologische oder kognitive Beeinträchtigungen vorliegen, die seine Fähigkeit zur Selbstbestimmung bei außergewöhnlichen Entscheidungen einschränken. Im Fokus stehen insbesondere die Verwaltung größeren Vermögens sowie die Entscheidung zur Eheschließung.<BR \/><BR \/>Evelina Sgarbi hatte sich im vergangenen September an die Justiz gewandt, nachdem ihr Vater eine schwere depressive Phase durchlebt hatte und zeitweise in der römischen Poliklinik Gemelli behandelt worden war. Sie erklärte, ihr Vorgehen diene ausschließlich dem Schutz der Gesundheit, Würde und Interessen ihres Vaters. Die Entscheidung des Gerichts wertete sie als „wichtiges erstes Signal“, auch wenn sie betonte, dass ihr Vater weiterhin nicht vollständig genesen sei.<BR \/><BR \/>Die 25-Jährige ist überzeugt, ihr Vater könne sein Leben nach der akuten Depression nicht mehr selbst regeln, und macht Sgarbis langjährige Partnerin Sabrina Colle dafür verantwortlich, dass sie keinen Zugang zu ihm habe. Evelina Sgarbi beschuldigt Sabrina Colle, Sgarbi aus finanziellen Interessen auszunutzen.