Shannen Doherty über Kampf gegen Krebs: „Humor zu finden half mir“

„Meine Nase blutete oft von der Chemo. Nicht sicher, ob es einigen von euch auch so ging. Ich war auch immer sehr müde“, schrieb die 50-Jährige anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober Im Jahr 2015 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, daraufhin habe sie sich einer Chemo- und Strahlentherapie unterzogen. Eine Freundin habe ihr lustige Schlafanzüge geschenkt, die sie aufgeheitert hätten, schrieb Doherty.Ihren Bericht bebilderte die Schauspielerin mit 2 Fotos, auf einem liegt sie in einem Schlafanzug mit einem riesigen Aufdruck der Sesamstraßen-Figur Krümelmonster im Bett.„Humor zu finden half mir, das durchzustehen, was unmöglich schien“, schrieb Doherty. Sie ermutige die Menschen, sich regelmäßig untersuchen zu lassen.

