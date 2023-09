Sicher Spenden Organisationen sammeln 11,5 Millionen Euro

Transparente Verwaltung

Insgesamt 3 neue und 25 bereits bisher zertifizierte Organisationen haben die Überprüfung durch die Garantiekommission Sicher Spenden nun mit Erfolg überstanden und werden für die kommenden 3 Jahre das Siegel Sicher Spenden verwenden können. Dieses ist auf Initiative des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit vor über 15 Jahren für Südtirols spendensammelnde Organisationen in Anlehnung an vergleichbare Zertifizierungssysteme anderer Länder entwickelt worden und wird von einer Trägergemeinschaft, der auch die Organisation für Eine solidarische Welt (OEW) und der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) angehören, durchgeführt.Die mit dem geschützten Siegel Sicher Spenden zertifizierten Organisationen sind in verschiedenen Bereichen tätig, vor allem aber für Hilfestellungen bei sozialen und gesundheitlichen Notlagen und in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit. Es handelt sich um gemeinnützige Organisationen, die in der Summe einen Jahresumsatz von über 60 Mio. Euro verantworten und über 11,5 Mio. Euro an Spenden und 5-Promillebeiträgen sammeln.Über die Spenden hinaus sind es aber immer auch Organisationen, deren Arbeit von zahllosen Freiwilligen in der täglichen Arbeit getragen und von ehrenamtlichen Vorsitzenden mit einer entsprechend großen Verantwortung geleitet werden.Allen zertifizierten Organisationen wird eine transparente Verwaltung und ein umsichtiger Umgang mit den Spendengeldern bestätigt und so ihre Vertrauenswürdigkeit bezeugt. Zu diesem Zweck müssen sie jährlich die wichtigsten Dokumentationen zu Inhalten und Arbeitsweise sowie zur Finanzverwaltung vorlegen und darin Einblick geben. Bei fraglichen Entwicklungen und jedenfalls alle 3 Jahre werden sie von einer unabhängigen, von ehrenamtlich tätigen Experten besetzen Garantiekommission eingehend überprüft. Gibt es keine Zweifel, wird eine Zertifizierung oder der Beibehalt einer solchen bestätigt, ansonsten muss nachgebessert – oder auf die Verwendung verzichtet werden.Die meisten großen Spendenorganisationen Südtirols sind, ebenso wie auch viele kleinere Vereine, bereits seit vielen Jahren immer wieder neu zertifiziert worden. Dabei sind die Auflagen immer jene geblieben, Transparenz und Seriosität nachzuweisen und alle rechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Mit der Reform des Dritten Sektors kamen für die meisten gemeinnützigen Organisationen neue Auflagen dazu, die zu befolgen waren und auch als Voraussetzung für eine Zertifizierung gelten. So etwa müssen nun alle Jahresabschlussrechnungen und alle Bilanzen nach einem vorgegebenen Raster ausgefertigt werden, was einigen Organisationen große Mühe und Umstellungen kostet. Aus diesem Grund gehen mit einer Zertifizierung oft mehrere Phasen der Abklärung einher, für die das Büro Sicher Spenden beim Dachverband für Soziales und Gesundheit zur Verfügung steht.Organisationen, die sich ebenfalls für Sicher Spenden zertifizieren möchten, können dies wieder im kommenden Frühjahr beantragen, und zwar innerhalb April 2024.