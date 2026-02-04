Insgesamt 336 Einsätze wurden bis zum 31. Jänner durchgeführt – in 24 Fällen war der Einsatz eines Notarzthubschrauber notwendig. Überdies wurden im selben Zeitraum 42 Personen wegen fehlenden Helms und 12 Personen wegen fehlender Pflichtversicherung angezeigt.<BR \/><BR \/>Dank des raschen Einschreitens der Einsatzkräfte konnte eine Person noch auf der Piste erfolgreich reanimiert werden, heißt es in einer Aussendung der Quästur.<BR \/><BR \/>Damit es gar nicht erst zum Ernstfall kommt, appelliert die Quästur an alle Wintersportler, Helm zu tragen, verantwortungsvoll zu fahren, die Versicherungspflicht einzuhalten und die Hinweise des Sicherheitspersonals zu beachten.