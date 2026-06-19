<BR \/>Der Einsatz wurde von den Carabinieri-Stationen Corvara in Badia und Abtei koordiniert. Zum Einsatz kamen sowohl Motorradstreifen als auch Streifenfahrzeuge. Ziel der Kontrollen war es, gegen gefährliche Fahrweisen vorzugehen, die als Hauptursache für Verkehrsunfälle gelten, sowie die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung zu überprüfen.<BR \/><BR \/>Im Laufe des Wochenendes kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 115 Fahrzeuge, darunter 64 Motorräder. Dabei wurden 92 Verwaltungsstrafen wegen verschiedener Verstöße verhängt. Beanstandet wurden unter anderem Verstöße gegen die Verkehrszeichenregelung, Mängel an der Fahrzeugausrüstung, zu hohe Geschwindigkeit, das Überfahren der durchgezogenen Linie sowie Verstöße im Zusammenhang mit den vorgeschriebenen Führungs- und Fahrzeugdokumenten.<BR \/><BR \/>Besonders ins Gewicht fiel das Vorgehen gegen besonders riskante Fahrweisen. In diesem Zusammenhang wurden neun Führerscheine sofort eingezogen.<BR \/><BR \/>Da das Verkehrsaufkommen auch an Werktagen weiterhin hoch bleibt, setzten die Carabinieri der Station Corvara in Badia ihre gezielten Kontrollen auch am gestrigen Tag fort. Dabei wurden weitere 29 Fahrzeuge überprüft, darunter 17 Motorräder.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325718_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Kontrollen führten zu acht Verwaltungsstrafen wegen nicht an die Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit (Art. 141 StVO), neun Strafen wegen Fahrens auf der falschen Fahrbahn beziehungsweise im Gegenverkehr (Art. 143 StVO) sowie vier Strafen wegen gefährlichen Überholens in Kurven oder an Kuppen (Art. 148 StVO). Für die Betroffenen wurde in diesen Fällen der Führerschein eingezogen.<BR \/><BR \/>Allein bei diesem Einsatz unter der Woche wurden insgesamt 116 Punkte von den Führerscheinkonten der Verkehrssünder abgezogen.<BR \/><BR \/>Wie die Carabinieri mitteilen, werden die Kontrollen, die vom Provinzkommando Bozen angeordnet wurden und den Vorgaben des Regierungskommissariats für die Provinz Bozen entsprechen, während der gesamten Sommersaison fortgesetzt. Ziel sei es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, verantwortungsbewusstes Fahrverhalten zu fördern und Verhaltensweisen zu unterbinden, die auf Bergstraßen schwerwiegende Folgen haben können.