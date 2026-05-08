<BR \/><BR \/>Die speziell für den Gebirgseinsatz ausgebildeten Beamten standen Skifahrerinnen und Skifahrern und Touristen während der gesamten Saison jederzeit zur Verfügung und leisteten Hilfe. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 709 Rettungseinsätze auf den Pisten durchgeführt, um verunglückten Personen bei unterschiedlichsten Unfällen zu helfen.<BR \/><BR \/>In 35 Fällen war aufgrund der Schwere der Verletzungen oder der schwierigen Erreichbarkeit des Einsatzortes eine Luftrettung erforderlich. Neben der Rettungstätigkeit spielte auch die Prävention eine zentrale Rolle. <BR \/><BR \/>Im Zuge der Kontrollen wurden 107 Skifahrerinnen und Skifahrer wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten sanktioniert. Davon entfielen 87 Bußgelder auf das Nichttragen eines Schutzhelms und 12 auf fehlenden Versicherungsschutz.