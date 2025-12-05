<h3>\r\nSicherheit und Spaß auf der Piste vereinen<\/h3>Erstmals übernimmt das Weiße Kreuz die Trägerschaft dieser Sensibilisierungskampagne mit der Unterstützung der Provinz Bozen und der Finanzpolizei Südtirol. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus der Region richtet sich die Initiative an Skifahrende, Rodlerinnen und Rodler jeden Alters. Ziel ist es, direkt auf den Skipisten über wichtige Sicherheitsaspekte wie die Einhaltung der FIS-Pistenregeln, die neue Helmpflicht, Erste Hilfe bei Skiunfällen und Lawinensicherheit aufzuklären.<BR \/><BR \/>„Die richtige Technik und das Bewusstsein für Gefahren sind entscheidend, um Unfälle zu vermeiden und den Wintersport sicher genießen zu können“, erklärt die Koordinatorin Silvia Fontanive. Denn: Insgesamt wurden in der Wintersaison 2024\/25 in Südtirol knapp 12.000 Skiunfälle registriert. Die weitaus häufigste Unfallursache ist dabei ein Sturz ohne Fremdeinwirkung (75,7 Prozent), gefolgt von Zusammenstoß mit anderen Personen (14,3 Prozent).<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246596_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Alexander Schmid<\/b>, Präsident Weißes Kreuz: „Nicht nur die Ausbildung in Erster Hilfe zählt zu unseren Kernaufgaben, sondern auch die Präventionsarbeit. Und diese ist auf den Skipisten von zunehmender Bedeutung. Wir versehen in vielen Südtiroler Skigebieten den Pistenrettungsdienst und wissen daher aus erster Hand, wie wichtig Sicherheit, Vernunft und Rück-sicht beim Ausüben des Wintersports sind. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, diese Sensibilisierungskampagne zu organisieren und damit möglichst viele Menschen zu erreichen“. <BR \/><BR \/><b>Landeshauptmann Arno Kompatscher<\/b> dazu: „Die Sicherheit auf unseren Skipisten ist von zentraler Bedeutung – nicht nur für den Schutz unserer einheimischen Bevölkerung, sondern auch für die vielen Gäste, die Südtirol als Wintersportdestination schätzen. Mit der Kampagne „Ich habe Spaß! Ganz sicher.“ möchten wir Bewusstsein für verantwortungsvolles Verhalten schaffen und die Zusammenarbeit zwischen Bergrettung, Seilbahnunternehmen und an-deren Partnern stärken. So gewährleisten wir sichere und unbeschwerte Tage in unseren Bergen.“<BR \/><b><BR \/>Oberst Giuseppe Dinoi:<\/b> „Das Provinzkommando der Finanzpolizei von Bozen arbeitet seit langem an der Umsetzung der Sensibilisierungskampagne mit. Die Anwesenheit der Bergrettungseinheit in den wichtigsten Skigebieten Südtirols dient nicht nur der Rettung und Überwachung der Skipisten, sondern ist auch entscheidend, um Unfälle und Verletzungen zu verhindern. Der Dialog mit Wintersportbegeisterten, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, ist das Erfolgsrezept, um vorsichtiges Verhalten und ein vollständiges Bewusstsein für die mit diesen Sportarten verbundenen Risiken zu fördern. Die Botschaft, die die Finanzpolizei vermittelt, lautet: Man kann Spaß haben, ohne auf Sicherheit zu verzichten.“<BR \/><BR \/><b>Roby Demetz<\/b>: „Die Aufgabe der Skilehrer besteht darin, nicht nur den Gästen eine angemessene Skitechnik und die Einzigartigkeit der alpinen Landschaft zu vermitteln, sondern v.a. auf die Maßnahmen für die nötige Sicherheit wie Eigenverhalten, Respekt, Gefahrenkontrolle und Ausrüstung hinzuweisen. Dies ist fixer Bestandteil in der Ausbildung der Skilehrer-Kandidaten und Kandidatinnen.“, so der Präsidenten des Landeskollegiums der Skilehrer:innen Snowsport Südtirol.<BR \/><BR \/><b>Christian Scartezzin<\/b>i, Geschäftsführer Skigebiet Gitschberg Jochtal AG: „Die Sicherheit auf unseren Pisten liegt uns besonders am Herzen – vor allem, wenn Kinder ihre ersten Erfahrungen im Schnee sammeln. Unser Skigebiet ist ein Ort, an dem viele Familien gemeinsam Zeit verbringen, und genau dafür möchten wir ein Umfeld schaffen, das sowohl sicher als auch inspirierend ist. Mit neuen Angeboten wie Gimmy’s Snowpark, Kidscross, Speed-Check und Skimovie haben wir heuer bewusst in Attraktionen investiert, die Spaß und Lernen verbinden. Wir setzen alles daran, unser Angebot stetig weiterzuentwickeln, damit sich alle bei uns wohl und gut aufgehoben fühlen.“<h3>Vielfältige Aktivitäten und prominente Unterstützung<\/h3>Die Kampagne umfasst Stopps in verschiedenen Skigebieten mit Workshops, Kurzvorträgen und praktischen Demonstrationen. Themen wie die Vorbereitung der Ausrüstung, Verhalten bei Lawinengefahr und der technische Support durch Experten wie Dr. Alexander Gardetto (Prävention) stehen im Mittelpunkt.<BR \/><BR \/> Thematisiert wird dabei auch die Helmpflicht für alle, die heuer erstmals auf Südtirols Skipisten gilt. Zudem stärkt die Ex-Weltklasse-Skirennläuferin Denise Karbon als Testimonial die mediale Präsenz der Initiative. „Sicherheit auf den Pisten ist entscheidend, um den Spaß am Skifahren zu bewahren. Ich unterstütze die Kampagne, weil es wichtig ist, sich selbst und andere zu schützen – damit jede und jeder unbeschwert die Freude am Wintersport erleben kann“, so Karbon. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246599_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein weiteres Highlight ist die Zusammenarbeit mit der Bergrettung des AVS unter der Leitung von Thomas Hellrigl und der Hubschrauberstaffel der Finanzpolizei Südtirol sowie lokalen Vereinen wie dem AVS und CNSAS. „Eine schnelle und koordinierte Hilfe kann Leben retten – deshalb ist es so wichtig, dass auch Wintersportler wissen, wie sie sich im Notfall verhalten“, betont Alberto Covi, Präsident des CNSAS Südtirol. <h3>\r\nFormat und Umsetzung<\/h3>Die Kampagne ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt. Neben dem Weißen Kreuz beteiligen sich daran das Land Südtirol, die Finanzpolizei mit der Abteilung des Bergrettungsdienstes, die Bergrettung im AVS, der CNSAS, die Berufsgemeinschaft der Sportgerätetechniker mit Ernst Messner, die Skilehrer vertreten durch den Präsidenten des Landeskollegiums der Skilehrer Snowsport Südtirol Roby Demetz, Denise Karbon und Dr. Alexander Gardetto sowie die lokalen Skischulen, die teilnehmenden Skigebieten und der Verein „Sicher Rodeln“ mit dem ehemaligen Naturbahnrodler Martin Psenner. <BR \/><BR \/>Damit ist ein umfangreiches Programm garantiert, das Sicherheit mit Spaß am Wintersport verbindet - ein starkes Zeichen für Prävention und Verantwortungsbewusstsein, das maßgeblich dazu beiträgt, die Freude am Wintersport für alle Teilnehmenden sicherzustellen.<BR \/><h3>\r\nTermine<\/h3>•<\/TD><TD>14.12.2025 – Auftaktveranstaltung Gitschberg Jochtal <BR \/>•<\/TD><TD>10.01.2026 – Rittner Horn <BR \/>•<\/TD><TD>18.01.2026 – Alta Badia <BR \/>•<\/TD><TD>25.01.2026 – Plose <BR \/>•<\/TD><TD>Jänner – Schule Spezial Pragser Lifte