Nach Angaben der Behörden hatten die Täter am Dienstagvormittag versucht, einen Geldtransporter zu überfallen. Als die Polizei eintraf, flüchteten sie laut Präsident Abelardo de la Espriella in den Supermarkt und verschanzten sich dort mit etwa 30 Menschen als Geiseln. Bei Einbruch der Dunkelheit am Dienstagabend waren laut Polizei zehn der Geiseln freigekommen, darunter fünf ältere Frauen. 20 Menschen befanden sich demnach noch in der Gewalt der Geiselnehmer.<BR \/><BR \/>Berichten zufolge forderten die Geiselnehmer umgerechnet rund 1,8 Millionen Euro, zwei gepanzerte Autos und eine sichere Durchfahrt zu der 130 Kilometer weiter nordöstlich gelegenen Stadt Barranquilla. De la Espriella traf am Abend am Tatort ein, wo er offenbar das Kommando über den Einsatz übernehmen wollte. Er erschien in Kampfuniform sowie mit Pistole und Walkie-Talkie, als er die Kommandeure einer Spezialeinheit zur Bekämpfung von Entführungen und Erpressungen begrüßte und ihnen die Hand schüttelte.