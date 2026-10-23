Die Kontrolle erfolgte im Rahmen gezielter Überprüfungen auf Baustellen im Tal. Die Carabinieri der Station Lüsen arbeiteten dabei mit den Fachkräften des Arbeitsinspektorats Bozen zusammen.<BR \/><BR \/>Bei der Inspektion stellten die Einsatzkräfte erhebliche Mängel im Bereich der Unfallverhütung fest. Als besonders kritisch erwies sich die Absturzsicherung: An den Arbeitsbereichen in der Höhe fehlten die erforderlichen kollektiven Schutzmaßnahmen teilweise vollständig. Andere Sicherungen waren zwar vorhanden, jedoch nicht fachgerecht montiert oder erfüllten nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen in Bezug auf die Stabilität.<BR \/><BR \/>Auch die auf der Baustelle eingesetzten Maschinen wurden überprüft. Dabei stellten die Kontrolleure fest, dass zwei Bagger ohne Sicherheitsgurte verwendet wurden, die den technischen Vorgaben des jeweiligen Herstellers entsprachen.<BR \/><BR \/>Nach Einschätzung der kontrollierenden Behörden hätten die festgestellten Verstöße schwerwiegende Folgen für die Sicherheit und das Leben der Beschäftigten haben können. Der gesetzliche Vertreter des Bauunternehmens wurde deshalb auf freiem Fuß angezeigt.