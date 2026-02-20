Quästor Giuseppe Ferrari hat die vorübergehende Schließung eines Tanzlokals in der Gemeinde Gargazon angeordnet -die Lizenz wurde für sieben Tage ausgesetzt. Grund für die vorübergehende Schließung sind laut Aussendung der Quästur Mängel in Bezug auf die öffentliche Sicherheit.<BR \/><BR \/>Die Schließung wurde in Folge einer Kontrolle in dem Lokal am Abend des 12. Februar verfügt. Diese war von den Carabinieri-Beamten von Burgstall gemeinsam mit einem Techniker des Zivilschutzdienstes durchgeführt worden, um die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu überprüfen.<BR \/><BR \/>Dabei wurden mehrere schwerwiegende Mängel festgestellt, heißt es weiter in der Aussendung der Quästur. Unter anderem waren Fluchtwege verstellt und Stolpergefahren nicht gekennzeichnet. Zudem funktionierte bei mehreren Notausgängen die Beleuchtung der Beschilderung nicht ordnungsgemäß. In der Küche des Lokals wurden außerdem 29 pyrotechnische Gegenstände aufgefunden und beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Angesichts der festgestellten Verstöße wurde am 17. Februar 2026 die sofortige vorübergehende Schließung des Lokals für die Dauer von sieben Tagen angeordnet, die vorübergehende Schließung des Lokals erfolgte am 18. Februar.