Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den 17. Juli. Ein junger Mann ohne festen Wohnsitz soll die Schaufensterscheibe des Geschäfts eingeschlagen und anschließend die Registrierkasse gestohlen haben. Darin befanden sich rund 100 Euro in Münzen.<BR \/><BR \/>Nach dem sofort eingeleiteten Lokalaugenschein und den ersten Ermittlungen gelang es den Carabinieri, den mutmaßlichen Täter rasch zu identifizieren. Der Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung und erschwerten Diebstahls vor der Justiz verantworten.<h3>\r\nZwei weitere Personen warteten währenddessen in der Nähe des Bozner Doms<\/h3>Die Ermittlungen waren damit allerdings noch nicht abgeschlossen. Aufgrund des Verdachts, dass der junge Mann nicht alleine gehandelt hatte, analysierten die Carabinieri die Aufnahmen der Überwachungskameras. Dabei konnten die Ermittler die einzelnen Rollen der Beteiligten rekonstruieren.<BR \/><BR \/>Den Aufnahmen zufolge erhielt der mutmaßliche Täter von einem Komplizen ein Fahrrad, mit dem er schnell zum Tatort gelangen und anschließend flüchten konnte. Zwei weitere Personen warteten währenddessen in der Nähe des Bozner Doms. Dort soll der Täter die gestohlene Registrierkasse an die beiden übergeben haben.<BR \/><BR \/>Anschließend entfernten sich die Beteiligten offenbar bewusst in unterschiedliche Richtungen, um ihre Spuren zu verwischen und die Ermittler in die Irre zu führen.<BR \/><BR \/>Der Plan ging jedoch nicht auf: Die Carabinieri konnten auch die drei mutmaßlichen Helfer – zwei Männer und eine Frau – ausfindig machen. Sie wurden wegen Beihilfe zu erschwertem Diebstahl angezeigt.