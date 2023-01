Sie entkam Marmolata-Katastrophe, nun starb sie bei Lawinenunglück im Trentino

„Man kann die Berge nicht befehligen, man ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort“

Das Lawinenunglück am Dienstag am Lagorai im Trentino (hier lesen Sie mehr dazu) hat eine doppelte Verbindung zur Marmolata: Die 30-jährige Arianna Sittoni hatte den Gletscher am 3. Juli, am Tag der großen Katastrophe an der Marmolata mit 11 Todesopfern, von einer anderen Seite aus bestiegen.Als sie von der Tragödie mit 11 Todesopfern erfuhr, schrieb sie auf Instagram: „Man kann die Berge nicht befehligen, man ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort“. Nun ist Sittoni selbst Opfer eines Lawinenunglücks geworden.Ihr Begleiter, der 46 Jahre alte Guido Trevisan, wurde schwer verletzt. Er war der Wirt der Hütte Pian dei Fiacconi, ebenfalls auf der Marmolata, die im Dezember 2020 von einer Lawine zerstört wurde.