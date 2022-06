Sie haben selbst 4 Kinder – und haben 8 Kinder zur Pflege aufgenommen Sie haben selbst 4 Kinder – und haben 8 Kinder zur Pflege aufgenommen

Erziehung können Eltern oft an den Rand der Verzweiflung bringen. Barbara Lageder und Roland Rederlechner aus Brixen sehen das nicht so. Sie sind 4-fache Eltern und haben 8 Kinder zur Pflege in ihre Familie auf genommen.