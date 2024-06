Die zweitälteste Frau in der Region Trentino-Südtirol heißt Isabella Pela' und ist verblüffend fit: Mit über 100 Jahren hat sie noch die Liebe zu Fernreisen entdeckt – und sie unternahm sogar noch Flüge nach Dubai und Thailand. Die 109-Jährige lebt abwechselnd in Castello Molina im Fleimstal und in Bozen.