Sie leitet 45 Musikerinnen und Musiker. Ihr erster offizieller Auftritt als Kapellmeisterin der Musikkapelle Schluderns war nirgends anders als beim Tiroler Ball in Wien. <BR \/><BR \/>Musik war von Kindesbeinen an Teil von Ruth Längerers Leben. „Musik ist mir wichtig“, sagte sie im Gespräch mit uns. Längerer spielte in der Musikkapelle Goldrain-Morter Klarinette und immer noch leidenschaftlich gerne Klavier. <BR \/><BR \/>Ihr wurde der Kapellmeisterkurs ihrer Musikschule empfohlen und somit nahm sie beim langjähriger Kapellmeister und Musikschullehrer Dietmar Rainer Unterricht. Das Dirigieren faszinierte sie sofort. „Es hat mich begeistert, vor einer Kapelle zu stehen und Musik zu machen. Ich möchte zeigen, was hinter den Noten steckt, Emotionen vermitteln und eine Stimmung schaffen“, sagte Längerer.<BR \/><BR \/>Sie war in der dritten Oberstufe, als sie mit dem Kurs in ihrer Musikschule begann. In diesem Jahr absolviert sie ihre Abschlussprüfung. „Ich habe sehr viel gelernt“, sagte Längerer. Dazu zählen z. B. die Partituranalyse und die Probenarbeit. Dabei wird zum Üben mit verschiedenen Musikkapellen zusammengearbeitet, denen laut Längerer die Abwechslung gefällt.<h3>\r\n„Ich bin sehr zufrieden“<\/h3>Die Schludernser Musikkapelle suchte einen neuen Kapellmeister bzw. neue Kapellmeisterin. Thomas Pirhofer wechselte nämlich zur Musikkapelle Tarsch. Bezirkskapellmeister Benjamin Blaas wandte sich an Dietmar Rainer, der die 18- jährige Ruth Längerer empfahl. Ende 2025 probte Längerer mit den Schludernsern und dann war es eine entschiedene Sache: Ruth Längerer übernahm bei der Cäcilienfeier am 16. November den Führungsstab von Thomas Pirhofer. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Längerer. Die begabte Musikerin hat nämlich auch eine innige Verbindung zu Schluderns, da ihr Vater ein gebürtiger Schludernser ist und sie dort noch Verwandtschaft hat.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1279074_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nachdem Ruth Längerer offiziell die neue Kapellmeisterin war, legten sie und die Musikanten der Musikkapelle sich aber nicht auf die faule Haut. Sie wurden eingeladen, den Tiroler Ball in Wien im Rathaus musikalisch zu eröffnen. Sie begeisterten das Publikum mit einem Polkakonzert und spielten genauso wie die Jagdhornbläsern St. Hubertus aus Schlanders im Stephansdom. Längerer hatte sich als junge Kapellmeisterin bewiesen und jede Skepsis in der Musikkapelle ihr gegenüber wich nach dem Ball. <h3>\r\nGenerationenwechsel<\/h3>„Es gibt bei uns einen Mangel an Kapellmeistern“, berichtete Längerer. Ältere würden langsam ihren Dirigentenstab niederlegen und wenige junge Nachfolger kämen nach. Daher sei es umso wichtiger, dass es den Kapellmeisterkurs gebe. Vom VSM wird auch eine Ausbildung angeboten, die einige junge Interessierte absolvieren.<BR \/><BR \/>Jugendarbeit im Bereich Musik ist im Bezirk aber auch generell wichtig und genau darum kümmert sich der VSM Bezirk Schlanders. Längerer ist direkt einbezogen: Während der Jahreshauptversammlung wurde sie zur Jugendleiterstellvertreterin ernannt und arbeitet zusammen mit dem Jugendleiter Lukas Kofler.<BR \/><BR \/>Auch Längerer möchte in ihrem Lernprozess nicht Halt machen. Sie hat ein Auge auf die Weiterbildungen im Konservatorium geworfen und plant ein Studium in der Instrumental- und Gesangspädagogik im Fach Klavier in Innsbruck. Außerdem schnuppert sie seit dem laufenden Schuljahr 2025-2026 in unterschiedlichen Musikschulen Berufsluft.<BR \/><BR \/>Neben ihrer Arbeit nimmt sie sich genügend Zeit für die vielen Proben für das Frühjahrskonzert der Schludernser Musi, das am 14. März stattfindet. Längerer ist sehr zufrieden mit ihrer Musikkapelle. „Die Musiker sind geduldig und motiviert“, beschreibt sie die junge Kapellmeisterin.