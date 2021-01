Maske tragen? Lächerlich! Die Corona-Regeln einhalten? Alles übertrieben! Vorsichtig sein? Kein Grund zur Sorge! So denkt Bianca (24; Name von der Redaktion geändert), die in Österreich studiert und im Westen des Landes lebt. Dann infiziert sie sich selbst mit dem Coronavirus, und als Asthmatikerin ist sie Risikopatientin. Hier schildert sie dramatischen Tage mit der Krankheit: