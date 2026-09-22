Im Zuge der Ermittlungen wurden laut der italienischen Nachrichtenagentur „Ansa“ mithilfe von Audio- und Videoaufnahmen zahlreiche Fälle von körperlicher Gewalt dokumentiert.<BR \/><BR \/> Demnach soll die Pädagogin Kinder unter anderem grob an den Armen gezogen, hochgehoben oder unsanft auf ihre Stühle gesetzt haben. Zudem soll sie die Kinder auf den Kopf, in den Nacken, ins Gesicht sowie auf Arme und Beine geschlagen haben. Den Kindern sollen außerdem verbale Aggressionen, Demütigungen und Drohungen entgegengebracht worden sein. <BR \/><BR \/>Die Maßnahme der Suspendierung wurde von den Carabinieri vollzogen, die Ermittlungen dauern weiter an.