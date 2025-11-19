Eine Frau hat der Süddeutschen Zeitung geschildert, sie habe als Minderjährige eine intime Beziehung zu Wecker gehabt. Die heute 30-Jährige gab an, den Musiker 2011 nach einem Konzert kennengelernt zu haben – sie war damals 15 Jahre alt, er 63.<h3>\r\nIn Hotelzimmern getroffen<\/h3>Sie habe über Monate hinweg nahezu täglich mit Wecker telefoniert und geschrieben. Zudem sagte die Frau, sie habe nach ihrem 16. Geburtstag viermal Sex mit Wecker gehabt. Dafür hätten sie sich in Hotelzimmern an unterschiedlichen Orten in Deutschland getroffen. Als sie darüber sprach, musste sie weinen, heißt es in dem Bericht, es sei „sehr unangenehm“ gewesen. Sie habe die Erlebnisse bis heute nicht verarbeitet, sei deswegen seit Jahren in therapeutischer Behandlung.<BR \/><BR \/>„Ich will als erwachsene Person für die 15-Jährige einstehen, weil es damals niemand getan hat“, sagte sie. Die Süddeutsche Zeitung belegte ihren Bericht mit Tagebucheinträgen, E-Mails und Chatverläufen, die die eineinhalb Jahre währende Beziehung dokumentieren sollen.<h3>\r\nWecker bestätigt „einvernehmliche Beziehung“<\/h3>In einer Stellungnahme über seinen Anwalt räumte Wecker ein, es handelte sich nach seiner Erinnerung damals um „eine einvernehmliche Beziehung zu der jungen Frau, die allerdings unter moralischen Maßstäben ein gänzlich unangemessenes Verhalten“ seinerseits darstellte.<BR \/><BR \/>Der heute 78-Jährige drückte über den Anwalt sein „tiefstes Bedauern“ aus. Er sei damals „nicht Herr seiner Sinne gewesen“, teilte der Anwalt mit. Es handele sich um eine Zeit, in der der Liedermacher sehr viel und über längere Phasen Alkohol konsumiert habe. In seinem künstlerischen Werk und in Interviews hatte Wecker in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt seine Verfehlungen und den Konsum von Drogen thematisiert, jedoch nie von dieser Beziehung berichtet.