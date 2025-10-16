<h3>\r\nPkw kam von Straße ab und prallte gegen Hauswand <\/h3>\r\nDie Carabinieri der Station von Spiazzo westlich von Trient haben die beiden Verdächtigen nun wegen Alkohol am Steuer bzw. Falschaussage angezeigt. <BR \/><BR \/>Der Unfall hatte sich bereits Anfang September ereignet. Ein Pkw mit drei Personen war von der Straße abgekommen und gegen die Wand eines Privathauses geprallt. Die Insassen – zwei Frauen und ein Mann – wurden dabei verletzt. <BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Carabinieri soll einer der Insassen, eine Frau, angegeben haben, am Steuer des Wagens ihres Freundes gewesen zu sein und übernahm die Verantwortung für den Unfall. <h3>\r\nZweifel an Angaben der Frau <\/h3>\r\nDie Verletzten wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. Bereits bei den Erhebungen am Unfallort zweifelten die Beamten an der Rekonstruktion der Frau. <BR \/><BR \/>Den Ermittlern fiel auf derselben Straße und unweit der Unfallstelle ein weiteres abgestelltes Auto auf. Wie sich herausstellte, gehörte der Wagen einer Frau, die ihre Wohnung mit jener Frau teilte, die angegeben hatte den Unfall verursacht zu haben. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri kamen daraufhin zum Schluss, dass die Frau, die die Schuld auf sich genommen hatte, an jenem Tag nicht den Unfallwagen gelenkt hatte. <h3>\r\nErst nach dem Unfall eingetroffen <\/h3>\r\nLaut Ermittlungsergebnissen war sie mit dem Auto ihrer Mitbewohnerin zur Unfallstelle gefahren, um den eigentlichen Lenker des Unfallwagens, der laut Informationen der Carabinieri ein Freund der Verdächtigen ist, zu decken – und um zu verhindern, dass er einem Alkoholtest unterzogen wird. <BR \/><BR \/>Im Krankenhaus hatten die Ärzte den Alkoholpegel des Mannes aber untersucht – offenbar wies er zu dem Zeitpunkt noch mehr als das Doppelte der für Fahrer maximal zulässigen Menge Alkohol im Blut. <BR \/><BR \/><BR \/>Er wurde wegen Alkohol am Steuer angezeigt, aber auch für seine Freundin könnte es ein gerichtliches Nachspiel geben. Ihr wird nämlich Falschaussage vorgehalten.