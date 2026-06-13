Zwei Alpinisten starben am Samstagmorgen auf der französischen Seite des Mont Blanc. Der Unfall ereignete sich am Kuffner-Grat des Mont Maudit. Nähere Angaben zu den Verunglückten sowie zum Hergang der Unfälle lagen zunächst nicht vor. Die Behörden untersuchen die Umstände der Ereignisse.<BR \/><BR \/>Der Leichnam eines weiteren Alpinisten wurde am Samstag im Bereich des Brenva-Gletschers auf der italienischen Seite des Mont Blancs geborgen. Der Brenva-Gletscher befindet sich an der Südostflanke des Mont Blanc oberhalb von Courmayeur.<h3>\r\nTödlicher Bergunfall am Matterhorn<\/h3>Ein ausländischer Alpinist ist am Samstag am Matterhorn tödlich verunglückt. Der Leichnam wurde von Rettungskräften der schweizerischen Luftrettung Air Zermatt in Zusammenarbeit mit der alpinen Rettung des norditalienischen Aostatals geborgen und nach Aosta gebracht.<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich am Pic Tyndall auf der Normalroute zum 4.478 Meter hohen Matterhorn. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen werden von der alpinen Spezialeinheit der italienischen Finanzpolizei (Sagf) in Breuil-Cervinia geführt.<h3>\r\nDrei Trentiner sterben am Gran Paradiso<\/h3>Am Gran Paradiso, einem Viertausender in den italienischen Alpen, sind am Freitag – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tragoedie-am-gran-paradiso-drei-trentiner-bergsteiger-stuerzen-in-den-tod" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie berichtet<\/a> – drei Bergsteiger ums Leben gekommen. Die Bergrettung entdeckte ihre Leichen nach einem Notruf auf einer Höhe von etwa 3.600 Metern. Bei den Opfern handelt es sich laut Ansa um drei Trentiner: Antonio Sardano (49), Sergio Martinelli (29) und Maicol Zenatti (39).<BR \/><BR \/>Die Gruppe hatte sich am frühen Morgen nach der Übernachtung in einer Hütte auf den Weg zum 4.061 Meter hohen Gipfel gemacht, kehrte bis zum Abend aber nicht zurück. Daraufhin wurde bei der Leitstelle Alarm ausgelöst. Nach Angaben der Bergrettung stürzten die Bergsteiger an der Nordwand zu Tode. Die genauen Umstände sind noch unklar.