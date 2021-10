Siebeneich: 79-Jährige stürzt auf Wanderweg nahe Marienheiligtum 3 Meter ab

Eine 79-jährige Frau aus Siebeneich hat am Freitagnachmittag bei einem Sturz unweit ihres Hauses ein Polytrauma erlitten: Sie war am Beginn des Wanderweges zur Schlossruine Greifenstein, unterhalb des Marienheiligtums, 3 Meter weit in unwegsames Gelände gestürzt. Eine zufällig vorbeikommende Spaziergängerin fand die Frau und alarmierte die Retter.