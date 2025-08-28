Das freistehende Steinhaus mit Holzdach befindet sich hinter dem Hotel „Napura“. „Es wird zum Lagern von Holz benutzt, Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs glücklicherweise keine darin“, erklärt Offizier Christian Auer gegenüber der STOL-Redaktion. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205997_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Aufgrund der großen Menge an Holz, die in dem landwirtschaftlichen Gebäude gelagert wird, war die Brandlast groß: Die Rauchentwicklung war stark, der Brand weithin sichtbar“, fährt Auer fort. Mittlerweile sei der Brand unter Kontrolle, die Einsatzkräfte mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206000_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Siebeneich, Terlan und Andrian sowie Berufsfeuerwehr und Carabinieri. Die Freiwillige Feuerwehr Vilpian wurde nachalarmiert.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206003_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>