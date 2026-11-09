In Siebeneich ist es auf der Staatsstraße zu einem Unfall mit Folgen gekommen. Nach einem Auffahrunfall kam ein Transporter von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Gaszentralkasten. Dabei wurde eine Gasleitung beschädigt, Gas trat aus.<BR \/><BR \/>Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Gasaustritt unter Kontrolle bringen und stoppen. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.<BR \/><BR \/>Für die Dauer der Sicherungsarbeiten musste die Straße im Bereich der Unfallstelle auf eine Fahrspur verengt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Siebeneich, das Weiße Kreuz und die Ortspolizei.