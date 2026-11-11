<BR \/><BR \/>Aus dem Wagen heraus schoss während einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd einer der beiden viermal auf die Polizei. Der Schütze erhielt eine Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten, unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der zweite Mann ebenfalls eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.<BR \/>Das Gericht nahm zwar den Tötungsvorsatz an, verzichtete jedoch auf eine Verurteilung wegen versuchten Mordes. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung geht davon aus, in Revision zu gehen.<BR \/><BR \/>Die beiden Männer sollen in Verbindung mit der türkischen Mafiabande „Daltons“ stehen und in Drogengeschäfte verstrickt sein. Es gibt Spekulationen, wonach es sich bei dem bis heute flüchtigen Dritten um einen hochrangigen Vertreter der Organisation handeln soll, dem die beiden Männer mit ihren Schüssen die Flucht ermöglichen wollten. Die mafiösen Machenschaften waren allerdings nicht Gegenstand des Ansbacher Prozesses. Deswegen läuft ein weiteres Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.