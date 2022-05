Siegerehrung: Schulwettbewerb „Mission KlimaSchule“

Das Ergebnis des Wettbewerbs ist beeindruckend: Videos, Broschüren, Kräutergarten und Website – die Schüler haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, sie haben recherchiert, dokumentiert, gebastelt und gefilmt. Das Ergebnis waren einfallsreiche, inhaltsstarke und kreative zum Nachdenken anregende Beiträge rund um den Klimaschutz. In nur wenigen Wochen wurden 23 Projekte eingereicht.Zu den Gewinnern zählen die Grundschule Gossensaß 5. Klasse, mit ihrem Projekt „Lauf um die Welt“, worin das Thema Elterntaxis kritisch beleuchtet wurde. Als Gewinner der Mittelschulklassen ging die Klasse 3D der Mittelschule Albin Egger Lienz aus Bozen hervor. Auch sie hatten sich sehr ausführlich und enthusiastisch mit dem Thema beschäftigt und einen 8-minütigen Film zum Thema gedreht.Die Jugendlichen der Landesberufsschule für Handel und Grafik, J. Gutenberg aus Bozen haben sich besonders fleißig mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Insgesamt haben 4 Klassen dieser Schule am Wettbewerb teilgenommen. Am Ende konnten die Klassen 2B und 2C der Fachrichtung Medien die Jury überzeugen und die Gewinne einstreichen.Die beiden Klassen erarbeiteten 7 Klimaschutztipps, für jeden Wochentag Einen, welche man mit Leichtigkeit umsetzen kann und trotzdem sein Leben nicht komplett umstellen muss. Diese Tipps wurden grafisch sehr ansprechend über Broschüren kommuniziert.Alle 4 Gewinner-Klassen freuten sich ihre Klassenkasse um 500 Euro aufzufüllen. Jede Klasse verfügt frei über das Preisgeld, zum Teil fließt der Gewinn als Spende wiederum in Klimaschutzprojekte.