Denn ein Rekurs könnte das Projekt erneut verzögern – und damit auch den Baustart, der „wenn alles gut geht, für Juni 2026 geplant ist. Die Arbeiten sollen im Dezember 2027 abgeschlossen werden“, erklärte Vizebürgermeister Stephan Konder, der als Stadtrat für öffentliche Arbeiten zuständig ist. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 20 Millionen Euro. <BR \/><BR \/>Gewonnen hat die Ausschreibung die Bietergemeinschaft bestehend aus „Parcheggi Italia S.p.A.“, „P.A.C. S.p.A.“, Erdbau GmbH und Geobau GmbH. Der unterlegene Bewerber hat jetzt Zeit von seinem Recht auf Akteneinsicht Gebrauch zu machen und eventuell Rekurs gegen die Vergabe der Arbeiten und der Führung der Tiefgarage einzulegen. <BR \/><BR \/>„Vor der Unterzeichnung des Konzessionsvertrages muss die Rekursfrist von 35 Tagen abgewartet werden“, betonte Bürgermeister Corrarati. Erst dann steht fest, ob der Vertrag mit der Bietergemeinschaft bald unterzeichnet werden und der neue Konzessionär mit der Ausarbeitung der Ausführungsprojektierung für den Bau der Tiefgarage beginnen kann. <h3>390 Autoabstellplätze auf fünf Ebenen<\/h3>In der Tiefgarage werden auf fünf Ebenen 390 Autoabstellplätze und 39 Motorradstellplätze entstehen. Auf den ersten drei unterirdischen Stockwerken werden 232 Kurzzeitparkplätze, davon 50 für Anwohnerabonnements, und 35 Motorradstandplätze errichtet. Auf den untersten beiden Ebenen entstehen für die Anrainer am Siegesplatz 158 Garagenboxen und 5 Motorradstellplätze, die auf dem freien Markt verkauft werden.<BR \/><BR \/>Für die Dauer der Arbeiten werden die ca. 230 Parkplätze auf dem Siegesplatz wegfallen. Ein Teil könne von der Parkgarage am Gerichtsplatz aufgefangen werden, so Corrarati. Derzeit prüfe man, welche weiteren Möglichkeiten es gebe. „Wir möchten die Betreibern der Parkplätze in der Umgebung treffen, um die Möglichkeiten auszuloten“, erklärte der Bürgermeister. Parallel zum Bau der Tiefgarage ist auch die Neugestaltung der Oberfläche des Siegesplatzes vorgesehen. <h3>\r\nSamstagmarkt wird verlegt – Drei Baustellen auf engstem Raum <\/h3>Sollte der Bau der Tiefgarage im kommenden Jahr beginnen, wird der Samstagmarkt für 18 Monate in die Freiheitsstraße und auf den Mazziniplatz verlegt. „Den Standort Talferwiesen haben die Standbetreiber abgelehnt“, so Corrarati. Die Freiheitsstraße würde samstags für die Zeit des Marktes gesperrt, der öffentliche Nahverkehr, der von Gries kommt, über die Manci-Straße und die Diaz-Straße umgeleitet. Sollten die Bauarbeiten im Juni 2026 beginnen, wird es an der Freiheitsstraße auf engstem Raum drei Baustellen geben. <BR \/><BR \/>Denn Anfang Jänner 2026 beginnen die Arbeiten für den Bau der neuen Landesbibliothek in der Longon-Straße und am Siegesplatz selbst werden im kommenden Jahr die Umbauarbeiten für die neuen Büros der Südtiroler Einzugsdienste starten. „Deshalb arbeiten wir an einem Plan, um den Verkehr in der Zone zu regeln“, so der Bürgermeister.