Der Mann hatte im Juli 2025 mitten in der Nacht einen Unbekannten in seinem Garten bemerkt. Um diesen zu vertreiben und seine Familie zu schützen, griff er zu seiner legal besessenen Pistole und schoss nach oben. Gleichzeitig alarmierte er die Carabinieri. Als diese eintrafen, befand sich der Eindringling noch immer auf dem Grundstück.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin ein Verfahren wegen gefährlicher Schussabgabe ein. Dieses wurde gegen eine Zahlung von rund 50 Euro eingestellt. Die Quästur entzog dem Mann jedoch die Waffenlizenz und verbot ihm den Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen.<BR \/><BR \/>Der 50-Jährige argumentierte, er habe niemanden bedroht und lediglich in die Luft geschossen. Das Verwaltungsgericht sah darin allerdings keine Rechtfertigung. Ein Schuss in die Luft sei gefährlich, da das Projektil beim Herabfallen Menschen treffen könne. Zudem habe sich der Vorfall in einem besiedelten Gebiet ereignet.<BR \/><BR \/>Die Richter bestätigten den Entzug der Lizenz. Der Mann prüft nun einen Rekurs beim Staatsrat.