Die Mitarbeiter des Betriebs leiteten erste Löschmaßnahmen ein und konnten den Brand bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte eindämmen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373250_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Die Feuerwehrleute bauten anschließend die Rohrleitungen ab und entleerten sie, um das verbrannte Sägemehl zu entfernen. Zudem kontrollierten sie, ob sich das Feuer auf das Gebäude ausgebreitet hatte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373253_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Insgesamt standen rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz, darunter die Freiwilligen Feuerwehren von Pietramurata, Lasino, Arco und Riva del Garda sowie die Berufsfeuerwehr Trient. Der Einsatz konnte gegen 3.30 Uhr beendet werden. Verletzt wurde niemand.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373256_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373259_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Beschädigt wurden das Silo, mehrere Rohrleitungen und ein Elektromotor.