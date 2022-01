Silvester-Angreifer von Brixen identifiziert: Sie werden überwacht

Brixens Bürgermeister Peter Brunner und Gernot Wieland, derzeit leitender Vizekommandant der Ortspolizei Brixen, appellieren an alle Augenzeugen von Gewalt, diese sofort den Ordnungskräften zu melden.„Brixen ist ein sicheres Städtchen, und das lassen wir uns nicht nehmen“, unterstrich Brunner, entschlossen, gegen Gewalt vorzugehen. Alle Hinweise würden sehr ernst genommen. „Wir haben leider festgestellt, was sich an verschiedenen Lokalitäten abspielt“, deutet Wieland Gewaltvorfälle an. Polizei, Carabinieri und Ortspolizei arbeiten laut Wieland eng zusammen, um die Täter auszuforschen und die Gewaltverbrechen zu unterbinden. „Die Carabinieri konnten die Täter auf dem Video von Silvester identifizieren. Es handelt sich um einen minderjährigen und einen 19-jährigen Jugendlichen aus dem Großraum Brixen, die polizeibekannt sind“, berichtete Massimo Tuppini, designierter Vizekommandant der Stadtpolizei und bisher Verantwortlicher für die Abteilung Gerichtspolizei. Wie am Mittwoch berichtet , hat sich ein weiterer Brixner mit einem Video von einem gewalttätigen Übergriff an die Redaktion gewandt: „Ich spreche für alle, wenn ich sage, dass man in Brixen vor denen Angst hat“, sagt er. „Man versucht, ihnen aus dem Weg zu gehen. Sie fragen nach Zigaretten; wenn man ihnen keine gibt, muss man Angst haben eine zu kassieren.“ Er berichtet von Gewalttaten, die teils mehrere Jahre zurückreichen.Die mutmaßlichen Täter werden von der Polizei – soweit dies personell möglich ist – überwacht. Die Ermittlungen der Carabinieri laufen noch. Ein Opfer der Silvesternacht sei immer noch nicht identifiziert. Um weitere Täter dingfest zu machen, appelliert Wieland, Vorfälle sofort zu melden und verspricht: „Wir behandeln alle Hinweise vertraulich. Nur durch die Mitarbeit der Bevölkerung können wir die Täter stoppen.“

stol/mpi