Silvester in Bozen: Happy Moon Year 2020

Geboten werden Livemusik, Showeinlagen und DJ Sets. Das Abendprogramm startet mit der Musikgruppe Hush Puppies, die mit einem Mix aus Funky, Reggae und Rock für gute Stimmung sorgen.





Ab 22.15 Uhr und bis 23.30 Uhr spielen The Giggers bekannte Musikstücke und Lieder aus den 70er und 80er Jahren. In den kurzen Zwischenpausen zeigen die Artisten der „Die weiße Parade“ ihre Kunststücke: In wundervolle Kostüme gekleidet werden sie das Publikum mit ihren Led-Instrumenten verzaubern. Auch Stelzenläufer können bewundert werden.Um 23.30 Uhr übernehmen dann die DJs Luca Ice und Fabio Elle das Musikmischpult: Sie begleiten die Partybesucher ins neue Jahr und spielen bis 2.00 Uhr früh Musik. Es darf getanzt und mitgesungen werden.Lux Arcana wartet noch mit einer besonderen Showeinlage auf: Eine Lichtershow mit bunten Robotern, Tänzern und Tänzerinnen, Jongleuren und außergewöhnlichen Lichtinstrumenten. Durch den Abend führen Anna Zangerle und Gabriele Mazzoni, die noch weitere Überraschungen bereithalten.Auch heuer werden die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Mit Verweis auf die bereits geltenden Verordnungen dürfen auch keine Superalkoholik auf dem Festgelände und in der unmittelbaren Umgebung ausgeschenkt, verkauft und konsumiert werden. Es dürfen auch keine Gläser oder Behälter aus Glas verwendet werden, und das Zünden von Knallkörpern jeglicher Art ist untersagt.SEAB AG informiert , dass auf Anordnung der Quästur Bozen, aus Gründen der öffentlichen Ordnung anlässlich der Silvesterfeier am Gerichtsplatz die Tiefgarage Gerichtsplatz von 17.00 Uhr am Dienstag, 31.12.2019 bis um 7.00 Uhr am Mittwoch, 01.01.2020 geschlossen bleibt. In diesem Zeitraum ist der Zutritt zur Parkanlage verboten. Der Zutritt zu den vorher geparkten Fahrzeugen oder ihre Abholung werden nicht möglich sein.

jot