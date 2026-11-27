Das Kartenspiel als Metapher für das Leben zieht sich als (rosa-)roter Faden durch den Song. Welche Karten du bekommst, entscheidest du nicht. Wie du sie spielst, schon. Es geht um den Mut, unkonventionelle Entscheidungen zu treffen, auch mal alles auf eine Karte zu setzen. Und um eine Begegnung, die Spielregeln plötzlich auf den Kopf stellt.<BR \/><BR \/>Musikalisch erinnert der Song an moderne Indie-Anthems wie „People Watching“ von Sam Fender oder „Modern Girl“ von Bleachers. Eine Since11-übliche Synthie-Melodie eröffnet den Song, bevor die zunächst zurückhaltenden Strophen zunehmend Fahrt aufnehmen. <BR \/><BR \/>Das Pre-Chorus-Stakkato treibt die Spannung spürbar nach oben, bis der Song in einen Refrain mündet, den man garantiert noch am nächsten Tag vor sich hin summt. Die Bridge verdichtet das Stück zu einer Traumsequenz, die sich im finalen Refrain euphorisch entlädt.<BR \/><BR \/>In knapp drei Minuten gelingt Since11 damit ein Song, der mitreißt, bunt und unbeschwert bleibt und eine fast filmische Dramaturgie entfaltet. Ob das Spiel am Ende aufgeht? Egal. Hauptsache, man hat alles auf eine Karte gesetzt.<h3>\r\nGewachsene Live-DNA: Vom Akustik-Duo zum Quartett<\/h3>Dass dieser Sound sitzt, kommt nicht von ungefähr. Die Geschichte von Since11 beginnt 2011 als bescheidenes Akustik-Duo mit zwei Gitarren und zwei Stimmen (Claus Stecher und Philipp Trojer). Inzwischen blicken die Musiker auf weit über 1.000 gespielte Konzerte zurück – von engen Pubs und Straßenmusik bis hin zu Support-Slots für internationale Acts wie Paul Gilbert und Sawyer Hill.<BR \/><BR \/>Seit 2026 agieren Since11 als Quartett, komplettiert durch Simon Gamper am Bass und Federico Groff an den Drums. Diese gebündelte Bühnenenergie bringt das Quartett im Winter 2026 sowie im Frühjahr 2027 direkt live auf die Club-Bühnen in mehreren Städten in Italien, Österreich, Deutschland und der Schweiz.