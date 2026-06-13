Der Bus drohte seitlich umzukippen. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Sinich wurde das Fahrzeug mit dem Kran der Berufsfeuerwehr wieder auf die Straße gehoben, wie die Berufsfeuerwehr in einer Aussendung schreibt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1323378_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>An Bord des Busses befanden sich 38 Passagiere. Es wurden keine Personen verletzt, zu materiellen Schäden liegen derzeit keine näheren Informationen vor.<BR \/><BR \/>Vor Ort waren neben der Berufsfeuerwehr Bozen die Freiwillige Feuerwehr Sinich, das Weiße Kreuz und die Carabinieri im Einsatz.