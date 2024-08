Sinich: Heftiger Auffahrunfall auf Kreuzung

Passiert ist der Unfall gegen 20.30 Uhr auf der Kreuzung zwischen der Reichstra√üe und der Enrico-Tellini-Stra√üe. Die Einsatzkr√§fte r√ľckten sofort aus.Ein 30-j√§hriger Mann aus Lana soll ersten Informationen zufolge mit seinem Fahrzeug ein Auto gerammt haben, in dem ein 30-j√§hriger Mann aus M√∂lten sa√ü. Beide wurden an der Unfallstelle erstversorgt und anschlie√üend mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus von Meran eingeliefert.Im Einsatz standen die Stadtpolizei, die Freiwillige Feuerwehr Freiberg und das Wei√üe Kreuz.