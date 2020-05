Sinkende Zahl von Todesopfern in Italien in 24 Stunden

Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in Italien vor über 3 Monaten stieg somit auf insgesamt 33.415, jene der aktiv Infizierten lag bei 42.075. Am Sonntag wurde 355 Neuinfektionen verzeichnet.Die Zahl der Covid-19-Patienten in Italiens Spitälern sank auf 6.387, jene der Patienten auf den Intensivstationen fiel auf 435, das sind 15 weniger als am Vortag. In Heimisolation befanden sich noch 35.253 Personen. 157.507 Infizierte sind inzwischen genesen.In der Lombardei, dem Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden 33 Tote gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 16.112. Die Zahl der Neuinfizierten kletterte in der Lombardei am Samstag um 210, jene der aktuell Infizierten lag in der gesamten Region bei 20.996.Die Zahl der Covid-19-Kranken in den lombardischen Spitälern sank auf 3.131 Personen. Auf der Intensivstation lagen noch 170 Patienten.Ab Mittwoch können Ausländer wieder nach Italien reisen, ohne sich dort wie bisher einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen zu müssen. Damit erhofft sich Italien einen Neustart des Fremdenverkehrs, der seit Ende Februar zum Erliegen gekommen ist.Mit über 33.000 Covid-19-Todesopfern zählt Italien zu den von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern der Welt.

apa