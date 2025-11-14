Bei den spannenden Spielen des Südtirolers – unter anderem gegen den Deutschen Alexander Zverev (28) – sitzen auch zahlreiche Südtirolerinnen und Südtiroler auf den Tribünen.<BR \/><BR \/>Wenn auch Sie bei einem Spiel als Zuschauer mit dabei sind, machen Sie ein Foto von sich und schicken Sie es uns (Name und Herkunft der abgebildeten Personen nicht vergessen! Bilder von Kindern werden nur mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern veröffentlicht).<BR \/><BR \/>Die witzigsten Fotos werden auf STOL und in den „Dolomiten“ veröffentlicht.<BR \/><BR \/>Unsere E-Mail-Adresse: <a href="mailto:dolomiten.leuteheute@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dolomiten.leuteheute@athesia.it<\/a> und <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">redaktion@stol.it<\/a>.